Manutenzione del verde, Legambiente al lavoro vicino al Palasport

Manutenzione del verde e volontari di Legambiente Versilia al lavoro in via Salvatori, nei pressi del Palasport.

L’iniziativa si è tenuta ieri (5 novembre).

Come spiega il presidente dell’associazione, Riccardo Cecchini, “in accordo con il settore verde pubblico, abbiamo deciso di dar vita ad un’azione di “cittadinanza attiva”, prendendoci cura di un’area che è stata recuperata da uno stato di degrado e che ha bisogno di attenzione e cure costanti anche da parte di tutti noi. Si tratta del “lotto zero”, zona deputata alla sperimentazione delle tecniche forestali che dovranno essere applicate nelle aree pinetate del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli colpite dal Matsucoccus feytaudi, a mare di via del Balipedio, che nei prossimi mesi vedranno gli interventi selvicolturali e di riforestazione da parte del Parco e del Comune di Viareggio, grazie ai finanziamenti del Psr (Programma di sviluppo rurale) della Regione Toscana.”

In questa zona il finanziamento ha consentito al Comune di eliminare i pini ormai morti e restituire alla cittadinanza uno spazio rigenerato con la piantumazione di nuove essenze arboree e recuperando anche una zona umida presente nella parte a mare, residuo dell’originaria lama retrodunale.

“Affinché si possano preservare i benefici così acquisiti – continua Cecchini – c’è bisogno però di manutenzione costante ed abbiamo notato che la siepe di recinzione, da poco ripiantumata, era scomparsa sotto una fitta coltre di vegetazione infestante che ne avrebbe compromesso la crescita e che, così invisibile, rischiava di essere falciata al primo intervento di taglio dell’erba. Abbiamo quindi preso accordi col settore verde pubblico del Comune di Viareggio, per effettuare un‘operazione preliminare di eliminazione delle infestanti allo scopo di rendere nuovamente visibili le piantine e segnalarne la presenza con del nastro bianco-rosso, prima dell’intervento degli operai del Comune”

A quanti vogliono unirsi ai volontari Legambiente rivolge l’invito a partecipare alla festa dell’albero, in programma il prossimo 21 novembre, quando verranno messi a dimora in questa area alcune nuove piante per rinfoltire la siepe nei punti più spogli.