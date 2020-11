Covid 19, Viareggio Democratica piange la morte di Giampiero Ceccotti

E’ morto per il Covid Giampiero Ceccotti, ex consigliere comunale in forza alla lista Viareggio Democratica nella precedente amministrazione e noto parrucchiere.

L’uomo era ricoverato al “Versilia” da diversi giorni e, purtroppo, non ce l’ha fatta.

“Per me ed i miei cari ci ha lasciati un familiare – questo il ricordo dell’avvocato Fabrizio Miracolo, fondatore della lista che anche in questa tornata elettorale ha appoggiato la candidatura a sindaco di Giorgio Del Ghingaro – A lui che per un pò di mesi mi portava in braccio dal letto alla poltrona, ho confessato l’amore per la vita e la paura della morte. Ogni giorno per mesi era il mio contatto con tutto quello che succedeva fuori casa. Mi raccontava di tutto: dei suoi cari, di suo nipote, del Milan e di Viareggio che amava senza se e senza ma”.

“Il popolo di Viareggio Democratica – aggiunge Miracolo – perde uno dei fondatori, il consigliere comunale che ha segnato con la sua signorilità l’essere rappresentante dei propri elettori con lealtà e senso delle Istituzioni. Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti, sopravviverà sempre nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di averlo come amico. Riposa in pace”