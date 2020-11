Dissesto a Massarosa, mozione dell’opposizione per pagare i creditori

Una mozione per pagare i creditori al 100% attraverso la vendita delle quote di Toscana Energia.

La presentaranno nei prossimi giorni i consiglieri dell’opposizione di Massarosa Simona Barsotti, Damasco Rosi, Stefano Natali, Francesco Mauro e Silvano Simonetti.

“Quanto ai due milioni chiesti al comune – precisano i consiglieri – invitiamo il sindaco a porre fine alla sua scandalosa inerzia come presidente di Cav e a portare a casa soldi bell’e pronti. Per il resto Coluccini può vaneggiare coi numeri quanto vuole: la delibera dell’ Osl ha smentito anni di fantasiose narrazioni”.

“Capiamo l’imbarazzo in maggioranza, visto che la Lega si trova a decidere fra massacrare le imprese e i lavoratori o smentire un anno e mezzo di rovinoso operato – aggiungono -. Noi ci permettiamo di ricordare ai consiglieri di maggioranza di approfondire bene ciò che votano. Perché noi di sicuro integreremo gli esposti già presentati da mesi alla procura della repubblica e alla procura della corte dei conti. E ci permettiamo di invitare i creditori del comune a fare altrettanto e ad intraprendere azioni legali verso le scelte di un’amministrazione che vuole tagliare 6.5 milioni alle imprese per non utilizzare, con assurdi pretesti, risorse di cui ha la piena disponibilità”