Mascherine gratuite, al via la consegna a Forte dei Marmi

Parte anche a Forte dei Marmi la distrubuzione gratutita delle mascherine fornite dalla Regione Toscana.

Sarà attivo da domani (12 novembre) il servizio di distribuzione gratuita delle mascherine a Forte dei Marmi, secondo le direttive pervenute oggi dalla Regione Toscana, prevedendo di riservare una parte di queste da destinare alle associazioni impegnate nelle attività di supporto alla popolazione e al contenimento della pandemia.

Grazie alla disponibilità e collaborazione della Croce Verde e della Misericordia, i cittadini potranno presentarsi, uno per ogni nucleo familiare, onde evitare assembramenti, muniti di tessera sanitaria, alla Croce Verde, via Risorgimento 1, dal lunedì al venerdì’, dalle 10 alle 13. oppure alla Misericordia, via P. I. da Carrara 32, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00.