Quattrocento euro di multa a un ambulante a Camaiore

Un ambulante sanzionato dai vigili urbani al mercato di Camaiore: non aveva adottato le prescrizioni di igienizzazione e di accesso al banco.

Ancora controlli serrati da parte della polizia municipale volti al rispetto delle prescrizioni anti Covid 19, tese ad abbassare l’rt.

Gli agenti della squadra annonaria hanno rilevato e contestato da marzo ad oggi 9 violazioni per il non rispetto delle prescrizioni Covid indicate nelle linee guida per il commercio su aree pubbliche, e durante il mercato a Camaiore di ieri (13 novembre) hanno multato un ambulante elevandogli una multa di 400 euro,