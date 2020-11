Covid e tamponi in Versilia, il direttore dell’Asl fa il punto della situazione e risponde a Murzi

Il direttore della Asl Toscana nord ovest fa il punto sul Covid in Versilia e risponde al sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi.

“Sulla tenuta del sistema sanitario, vorrei rassicurare il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi – spiega Maria Letizia Casani – Come noto stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile ed è possibile che, come in tutto il Paese, si possano verificare ritardi e disguidi”

“Rispondo comunque puntualmente alle sue osservazioni – precisa il direttore – Sulle questione delle prenotazione dei tamponi attraverso il portale regionale, teniamo presente che la richiesta ha avuto un’impennata costante (in questi giorni a livello regionale siamo a oltre 8mila richieste giornaliere) e, comunque, una risposta viene garantita nei punti drive limitrofi. Per quanto riguarda i referti, come già comunicato durante la conferenza dei sindaci alla quale era presente la responsabile dei laboratori per il Covid Elisabetta Stenner, tutti i tamponi provenienti dalla Versilia vengono analizzati in via prioritaria, vista anche la maggiore distanza, dal laboratorio di Livorno, che assicura i tempi previsti per la refertazione, quindi, in linea con gli altri territori e nel rispetto degli standard. L’aggiunta di una nuova macchina, che necessita di reagenti e componenti vari, non porterebbe ad una riduzione significativa dei tempi, al momento che la carenza è relativa a materiali di consumo per il funzionamento. . Inoltre, sono stati messi a disposizione dell’ospedale della Versilia 50 test rapidi al giorno che permettono di velocizzare al massimo la diagnostica interna, ciò grazie anche alla presenza di due diverse tecnologie per i test rapidi”.

“Infine – conclude – grazie all’impegno di tutto il dipartimento di prevenzione, nel fine settimana scorso abbiamo raggiunto l’82% dei tracciamenti su una media di circa 900 positivi al giorno”.