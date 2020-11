Alloggi Erp, c’è il bando per la mobilità.

E’ in pubblicazione il primo bando per la mobilità negli alloggi di Erp al quale possono partecipare gli assegnatari definitivi di un alloggio interessati al cambio, per motivi prevalentemente riconducibili a situazioni di sovraffollamento e disagio connesso alla presenza di barriere architettoniche, che evidenziano la necessità da parte degli assegnatari di avere spazi abitativi adeguati alle mutate condizioni familiari.

Il modulo di domanda è scaricabile sul sito web del Comune di Viareggio, nella sezione casa, e la compilazione della dovrà essere effettuata in autonomia dai cittadini: infatti , per le normative anti Covid-19, l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune provvede esclusivamente alla distribuzione della modulistica.

La scadenza per la presentazione è il 15 dicembre prossimo: alla domanda va presentata con marca da bollo da 16 euro e con allegata la copia del documento di identità.

Per informazioni l’ufficio casa è a disposizione ai seguenti numeri 0584/966808 – 0584/966846 – 0584/966858 – 0584/966847 – 0584/966738 oppure tramite Skype al seguente indirizzo ufficio casa Comune di Viareggio.