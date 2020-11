Attività sospese al cantiere sociale di Viareggio, ma la solidarietà non si ferma.

“Alla luce dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza che ha dichiarato la Toscana zona rossa tutte le attività svolte in presenza al cantiere sociale versiliese sono sospese – fanno sapere.

All’interno del cantiere sociale Versiliese sono presenti compagnie teatrali professioniste e, come previsto dall’ultimo dpcm e schede tecniche allegate e dalla comunicazione Agis, sono sospesi gli spettacoli con il pubblico ma restano consentite le attività di prova e riprese cinematografiche, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio sui luoghi di lavoro previste dall’accordo sindacale firmato da Aidap e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

“E’ un momento difficilissimo per tutte e tutti – spiegano dal cantiere sppciale -, compreso il nostro spazio: come sempre il direttivo è disponibile al confronto per la soluzione di tutte le problematiche che potrebbero emergere.

Infine ricordiamo che, anche se le attività e le iniziative programmate sono sospese, la solidarietà e il mutuo soccorso non si fermano. Tutti i nostri sportelli restano attivi in via telematica per sostenere coloro che vivono difficoltà sul piano lavorativo, abitativo o sanitario”.

Sulla pagina dei Cobas lavoro privato Viareggio e Versilia, Asia-Usb Viareggio e sportello medico popolare tutte le informazioni e contatti.