L’emergenza Covid 19 fa slittare il premio letterario di Massarosa

Dopo l’annuncio della Toscana Zona Rossa anche il premio letterario si adegua e l’amministrazione comunale decide lo slittamento a dicembre. Il lavoro di queste settimane da parte dello staff per una versione online della cerimonia di premiazione continua ma le nuove restrizioni suggeriscono un rinvio al mese di dicembre di quella che sarà a tutti gli effetti una “settimana del premio letterario Massarosa”.

“Abbiamo deciso in accordo con la fondazione Pomara Scibetta, che ringraziamo come sempre per la disponibilità ed il contributo anche a livello di idee, di posticipare la cerimonia di premiazione – spiega l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – soprattutto per permettere il regolare svolgimento delle operazioni di voto della giuria popolare ed il regolare svolgersi della parte prevista comunque in presenza. Questo inoltre ci permette di perfezionare ulteriormente una serie di eventi web, di veri e propri salotti letterari. Quella a cui stiamo lavorando non sarà una versione ridotta ma anzi un rilancio del Plm, un piccolo ulteriore passo nel cammino che stiamo cercando di fare per dare al premio Letterario Massarosa l’importanza che merita”.

Nei prossimi giorni saranno comunicate nuove date e programma completo degli eventi web, così come modalità e tempistiche di consegna del voto popolare agli uffici del Comune. Sui canali social del PLM tutti gli aggiornamenti e le informazioni in tempo reale.