Si ferisce alla mano con una sega circolare: in ospedale

Si è ferito a due dita della mano sinistra con una sega circolare.

L’incidente è avvenuto oggi (17 novembre) intorno all’ora di pranzo, poco dopo le 13, in via Orbicciano a Valpromaro, nel comune di Camaiore., Immediato l’intervento del 118, il cui personale ha accompagnato l’uomo in codice rosso a Pisa.

Sul posto l’automedica nord e l’ambulanza della Misericordia di Camaiore. All’uomo è stata riscontrata la ferita a due falangi della manoi sinistra e al Cisanello di Pisa si cercheròà di fargli mantenere le funzionalità della mano.

L’evento si è verificato nella zona in cui si trova un magazzino, nelle vicinanze di un distributore, ma non si è trattato di un incidente sul lavoro.