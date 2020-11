Mascherine gratuite anti Covid: al via la distribuzione anche a Viareggio.

Su indicazione dell’assessore Regionale Monni non verranno distribuite casa per casa ma tramite due canali: le farmacie comunali Farmacity compresa la parafarmacia, e le associazioni di volontariato.

Nelle farmacie comunali la distribuzione è iniziata da lunedì 16 e va avanti secondo il consueto orario dei vari punti vendita. Le associazioni di volontariato invece inizieranno la distribuzione da lunedì 23 novembre.

Nel dettaglio:

alla Misericordia Viareggio in via Cavallotti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12; alla Croce Verde Viareggio, sia la sede di via Garibaldi che al distaccamento in darsena sul viale Europa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; alla Misericordia di Torre del Lago in via Aurelia sud dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; all’associazione nazionale Carabinieri, in via otto marzo 2/c, dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 17,30; all’associazione Anfi Toscana in piazza Dante Alighieri dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; all’associazione Libeccio club alla torretta di protezione civile in via Aurelia Nord dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18,30, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

Ogni cittadino può ritirare un pacchetto da 5 mascherine per ogni tessera sanitaria: ovviamente possono essere ritirate le mascherine per l’intero nucleo familiare ma sempre presentando la tessera sanitaria di ogni componente.

Si ricorda di evitare assembramenti, l’obbligo della mascherina e del distanziamento. E’ infine opportuno che i cittadini vadano nella sede o nella farmacia più vicina alla propria abitazione.