Rifiuti abbandonati, 380 sanzioni elevate a Camaiore

Rifiuti abbandonati, 380 sanzioni elevate dalla polizia municipale a Camaiore nel 2020

Il comando diretto da Claudio Barsuglia ha intensificato i controlli sul territorio anche grazie all’ausilio di strumentazione tecnologica quale telecamere e macchine fotografiche.

Nel corso del corrente anno il personale impegnato in queste attività ha rilevato e contestato ben 380 violazioni per abbandono di rifiuti, 6 per abbruciamenti di residui vegetali in periodo non consentito e una per il mancato rispetto dell’ordinanza relativa al contrasto della diffusione della zanzara tigre.

Oltre alla parte prettamente amministrativa, sono state rilevate 8 violazioni penali, per abbruciamento di rifiuti (una fattispecie differente dai residui vegetali) da parte di privati e per abbandono di rifiuti da parte di imprese, casi per i quali è stato riferito alla procura della Repubblica.

Una grossa operazione è stata effettuata nel capoluogo congiuntamente ai carabinieri forestali della stazione di Camaiore. Su di una collina attigua al centro è stata rinvenuta una grande discarica con la presenza di veicoli, bidoni di olio, rifiuti Rae e altro materiale inquinante. In virtù di quanto accertato l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I responsabili sono stati denunciati ai sensi del decreto legge 152/2006, meglio noto come testo unico dell’ambiente.

“Il lavoro svolto dalla Polizia Municipale è ticolarmente delicato, ma visti i risultati mi complimento con tutto il personale per la professionalità dimostrata – le parole del Comandante Claudio Barsuglia – Non è facile garantire il controllo su di un territorio morfologicamente complesso e da tutelare per i suoi valori ambientali. Ai cittadini chiediamo di rispettare i beni comuni e di segnalarci eventuali violazioni”.

Nella strategia dell’amministrazione comunale per il miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio e del rispetto dell’ambiente, riveste particolare importanza la sinergia tra settore ambiente e Municipale che, attraverso la sezione 6 ambiente / edilizia diretta dalla vice comandante Francesca Orsi, ha l’obiettivo di contrastare fenomeni come l’abbandono dei rifiuti. Un comportamento da censurare che ha pesanti ricadute ambientali, economiche e sul pubblico decoro.