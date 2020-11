Covid, il sindaco di Viareggio: “Dati migliori, oggi tiriamo un sospiro di sollievo”

“Dati migliori di ieri. Oggi tiriamo un sospiro di sollievo”.

E’ il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a commentare il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, snocciolando anche i dati dei ricoveri, delle terapie intensive, di chi si cura in casa e di chi, positivo, è in isolamento

“Anche la Toscana ha dati in calo – aggiunge il primo cittadino – ma i numeri restano alti, 100mila persone sono investite attualmente dal virus”.

“Guardiamo con un minimo di ottimismo in più la curva dei contagi – conclude Del Ghingaro – con la speranza che questo di oggi non sia un dato casuale”.