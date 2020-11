A Pietrasanta arriva l’albero di Natale. Per una festa di speranza, e resilienza.

La Piccola Atene non vuole rinunciare allo spirito natalizio nemmeno nell’incertezza di tempi come quelli che stiamo vivendo.

Un messaggio ribadito alcuni giorni fa il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti: “Il Covid non spegnerà le luci sulla città – le parole del primo cittadino -. Se cediamo e rinunciano alla speranza che questo periodo porta con se rinunciamo alla vita. Noi tutti, oggi più che mai, abbiamo bisogno di una prospettiva. Lo dobbiamo a chi sta lottando contro il virus. Sarà già un Natale già molto ridimensionato nelle iniziative e nelle attività di intrattenimento, non per questo dobbiamo renderlo ancora più triste e dimesso. Non lasceremo che cadano le tenebre su Pietrasanta e le sue frazioni”.

L’allestimento, che quest’anno ha potuto contare anche sulla presenza del contributo economico di Azienda Speciale Farmaceutica Comunale, Conad Pietrasanta e Gbc Marmi è già in corso da alcuni giorni. In Piazza Duomo sono già arrivati il grande abete naturale, alto 14 metri e il Teddy gigante. Nel Parco della Lumaca ci saranno invece la Casetta di Babbo Natale e le renne. In Piazza Matteotti, con prospettiva panoramica sul Municipio, c’è la monumentale stella che solca i celebri buoi in marmo di Pietro Cascella. Sono previsti, oltre all’illuminazione nel centro storico e nelle frazioni di Marina caratterizzata da glitter, decori luminori e 3D, un abete naturale in tutte le frazioni (20 quelli che saranno allestiti complessivamente). Sarà illuminato tutto il lungomare.