Polemiche sull’albero di Natale a Viareggio, Giorgio Del Ghingaro: “Lunedì lo faccio smontare”

Troppe polemiche sui social. E il sindaco di Viareggio sbotta: “Si toglie l’albero di Natale”.

Dopo aver pubblicato su Facebook le immagini (foto e video) dell’albero montato in Passeggiata a cura dello sponsor Farmaè, in collaborazione con il Comune, in molti si sono scatenati criticandolo.

“Dopo questa grande soddisfazione espressa dai cittadini – annuncia Giorgio Del Ghingaro – lunedì lo faccio smontare“.