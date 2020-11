Muore nel sonno a soli 54 anni: l’ultimo saluto a Carlo Amoruso al cimitero di Torre del Lago

Lutto a Torre del Lago per la scomparsa, improvvisa, di Carlo Amoruso.

Originario di Roma, a torrelaghese da adozione, l’uomo è morto ieri (21 novembre) nel sonno a soli 54 anni. La compagna, Marta Panconi, quando se ne è accorta, ha tentato di rianimarlo, chiamando anche i soccorsi. Ma ormai per l’uomo non c’era più niente da fare.

Speaker radiofonico, Carlo Amoruso ha collaborato, negli anni, sia con Radio Massarosa Sound che con Radio Versilia

A ricordarlo è il collega Michele Piccinu, collaboratore di Radio Bruno: ” Ho avuto il piacere di lavorare con Carlo in passato. Una persona buona, un autentico romano col cuore versiliese – spiega – ora collaborava con una radio web”.



Tanti i messaggi di cordoglio sui social per Carlo, conosciuto anche per le sue serate di karaoke assieme alla compagna Marta in vari locali sia di Torre del Lago che di Viareggio.

La salma, fino a domani (24 novembre) è esposta per un ultimo saluto alla cappella della Misericordia al cimitero della frazione di Torre del Lago, poi verrà cremata.