‘The lands of Giacomo Puccini’ sbarca a Yare 2020 digital

Sarà presentato al pubblico internazionale di Yare (Yachting aftersales and refit experience), il progetto The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio: dalle bellezze del capoluogo ai monti della Garfagnana, dalla Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca, per arrivare al mare di Viareggio e della Versilia, dove accanto alla libertà di sentirsi in viaggio c’è la tranquillità di sentirsi a casa.

Anche la versione digitale dell’appuntamento internazionale tra i comandanti e la yachting industry, dedicato ai temi del refit e dei servizi aftersales, in programma giovedì (26 novembre) e venerdì, sarà occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze grazie alla campagna promossa dalla Camera di Commercio di Lucca in collaborazione con Lucca Promos con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Un’opportunità – colta da Navigo, società di innovazione e sviluppo della nautica – di offrire conoscenza delle potenzialità turistiche di Lucca e delle sue terre alle imprese partecipanti, ai comandanti invitati, agli influencer e blogger dello yachting che modereranno gli workshop e al pubblico di esperti del settore: l’eterogeneità dell’offerta di un territorio ricco di storia, cultura, beni ambientali e mete enogastronomiche con notevoli risorse capaci di attrarre un turismo da diporto di fascia medio alta e un incoming di qualità prodotto dal transito e dagli ormeggi dei Superyacht con notevoli benefici su quel comparto economico.

In particolar modo, il progetto The lands of Puccini verrà promosso all’interno degli incontri on line B2C Meet the Captain tra i 70 comandanti e le imprese che saranno programmati nelle prime settimane di dicembre a valle dello svolgimento di Yare.

Agli ospiti di Yare verrà offerto un viaggio esperienziale in video nei territori di Lucca e provincia con il maestro Giacomo Puccini e la sua musica a fare da filo conduttore di un percorso e di una terra dove è possibile vivere momenti di relax e di avventura, viaggiare tra spiritualità, arte e storia, tra mare e montagna, tra cultura ed enogastronomia.

Alternati agli workshop e agli approfondimenti, sulla piattaforma digitale (da web e app) saranno rilasciati i video tematici visibili a tutti i partecipanti prodotti da Lucca Promos su arte, cultura, ambiente, enogastronomia e economia: un’opportunità per una promozione mirata al grande pubblico dello yachting globale. I video saranno trasmessi anche in abbinamento con lo show cooking Yare Tastes Good registrato nelle cucine dello stellato Lunasia di Viareggio con la partecipazione dello chef host Luca Landi, della giornalista food Eleonora Cozzella e tre chef di bordo. Un format che unisce sapori del territorio, mare e yachting per promuovere la cucina di tradizione e innovativa della Versilia sfruttando le potenzialità del web.

Le terre di Giacomo Puccini sono l’eccellenza artigianale e i beni culturali delle città d’arte, le spiagge e il mare, la suggestione dei parchi naturali, la qualità dei festival musicali e lirici e di grandi eventi. Ed insieme a tutto questo l’ampia offerta ricettiva e il pesce, i prodotti tipici e l’olio preparati dalle mani di sapienti chef e da ristoratori legati alla tradizione gastronomica del territorio, che offre inoltre una selezione di etichette di vini Doic e Igt di qualità.

The lands of Giacomo Puccini (#puccinilands) è presente sui principali social ed ha un sito dedicato.