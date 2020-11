Spacciatore arrestato nel parcheggio dell’ospedale Versilia

Ancora controlli contro lo spaccio di droga sul litorale della Versilia storica.

Ieri, 24 novembre, gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, hanno denunciato a piede libero un 21enne di Pietrasanta e un 36enne pietrasantino residente a Seravezza per detenzioni ai fini di spaccio di marijuana. I poliziotti, dopo le perquisizioni personali e nelle abitazioni dei due, hanno sequestrato circa 30 grammi di marijuana divisa in dosi già pronte per essere vendute.

Di qui è partita un’ ulteriore indagine che ha consentito di individuare una terza persona, un 42enne originario del Marocco, trovato con 7 grammi di cocaina. Il pusher è stato arrestato nel parcheggio dell’ospedale Versilia, sotto alla pensilina della fermata del bus, difronte all’ingresso del pronto soccorso, mentre aspettava di spostarsi per vendere indisturbato la droga. La cocaina, spiega il dirigente del commissariato, era solida, e se tagliata con altre sostanze, avrebbe consentito di realizzare almeno 40 dosi, per un valore di circa 3mila euro. Lo spacciatore ora si trova in carcere a Lucca per poi essere espulso.