Io acquisto vicino a casa, torna on line la pagina web del comune di Seravezza

A Seravezza torna online la pagina web Io acquisto vicino a casa con le info utili per la spesa di prossimità

La pagina web del Comune di Seravezza dedicata agli acquisti di prossimità. Si chiama Io acquisto vicino a casa e si raggiunge digitando il link semplificato bit.ly/vicino_a_casa oppure facendo clic sull’apposito banner presente nella homepage del sito www.comune.seravezza.lucca.it.

È un utile vademecum per sapere dove, come e quando fare i propri acquisti nelle varie località del territorio comunale di Seravezza, informandosi sull’apertura delle attività, sugli orari e sugli eventuali servizi offerti per l’asporto o la consegna a domicilio.

Informazioni sempre a portata di clic su computer, smartphone o tablet, per organizzare le proprie compere ancor prima di uscire di casa.

Le attività censite al momento sono più di settanta, suddivise in cinque macro categorie: supermercati, negozi di generi alimentari, bar e attività di ristorazione, altre attività e farmacie. Ma la pagina è in costante aggiornamento e tutte le realtà attive nel Comune di Seravezza possono chiedere di essere inserite gratuitamente. Basta inviare un’email a ufficiostampa@comune.seravezza.lucca.it indicando nome dell’attività, indirizzo, telefono, orario di apertura, settore di appartenenza e attuale modalità di vendita (in loco, per asporto, con consegna a domicilio).

“Oltre ad essere un modo per invogliare le persone a restare vicine a casa, evitando troppi spostamenti e limitando le occasioni di contagio – ricorda l’assessore al commercio Valentina Salvatori – nelle nostre intenzioni questo spazio web è anche uno strumento utile a sostenere il commercio locale in un momento di forte criticità”.