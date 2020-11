Sui passi di Puccini, incontro on line per commemorare la morte del maestro

L’associazione musicale Sui passi di Puccini ricorda la morte di Giacomo Puccini, avvenuta il 29 novembre, assieme al maestro Luigi Nicolini, pianista e compositore, che dialogherà sulla vita e sulle opere del grande maestro lucchese.

“Il Covid-19 – spiega l’associazione – ci costringe a tenere questo incontro in remoto, ma, come associazione che porta il suo nome, non potevamo tralasciare questa data. Vi aspettiamo tutti, ognuno da casa propria, domani sera (29 novembre, ndr) alle 21,15 sulla pagina Facebook Sui passi di Puccini Associazione Musicale per celebrare il 96esimo anniversario dalla morte del maestro”.