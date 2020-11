Una corona d’alloro alla statua di Puccini sul Belvedere per l’anniversario della morte

Domani (29 novembre) la città di Viareggio e il Festival Pucciniano, con la Fondazione Simonetta Puccini, ricordano l’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini. È prevista la deposizione della corona d’alloro alla statua del maestro sul Belvedere.

L’anniversario della nascita, il 22 dicembre, sarà invece celebrato con uno straordinario concerto che vedrà Roberto Abbado sul podio dell’orchestra del Festival Puccini in onda su Rai 5 alle 18.



Un programma di grande interesse musicale, voluto dal direttore artistico Giorgio Battistelli nell’ambito del percorso di musica sinfonica Puccini, la musica e il mondo, dedicata al ‘900 storico italiano ed europeo ovvero, a quel periodo durante il quale ha vissuto e creato Giacomo Puccini. Il concerto promosso dalla città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano sarà realizzato in collaborazione con le altre istituzioni del territorio impegnate nella promozione del patrimonio pucciniano, la Fondazione Simonetta Puccini, la Fondazione Giacomo Puccini e Lucca Promos con il brand The Land of Giacomo Puccini. Il concerto, registrato a Torre del Lago, senza pubblico e nel rispetto delle restrizioni, sarà trasmesso da Rai 5 lo stesso giorno del 22 dicembre alle 18.

Come da tradizione si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Puccini Day che nel giorno anniversario della nascita dà la possibilità di acquistare con uno sconto del 50% i biglietti della stagione 2021 del Festival Puccini.

Si svolgerà inoltre in forma compatibile con le restrizioni dell’emergenza sanitaria ma non sarà cancellata l’edizione 2020 del mese Pucciniano, la rassegna invernale della Fondazione Festival Pucciniano che ogni anno celebra l’anniversario della nascita e ricorda l’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini.