Contro le barriere architettoniche una città tappezzata di giallo.

L’iniziativa, a Viareggio, è promossa dal gruppo Abili come delifini per il prossimo 8 dicembre.

“L’ idea – spiegano Veronica Gemignani e Savino Lorusso – è quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili attraverso i vari social creando un vero e proprio flash mob virtuale. Partecipare è facile, basta indossare un indumento o un accessorio di colore giallo, farsi una fotografia e postarla sui social con l’hashtag #abilicomedelfini oppure immortalare un luogo della città dopo avervi apposto una coccarda gialla”.

Si tratterà di un piccolo gesto ma molto significativo per sostenere il riconoscimento di pari dignità ed opportunità per tutte le persone disabili.

Il progetto una città in giallo, al quale è collegata l’iniziativa, auspica la possibilità di dare vita a città in cui non ci siano barriere architettoniche a partire da Viareggio, con la speranza che questa idea si diffonda ovunque.

“Sogniamo un mondo senza barriere architettoniche di nessun tipo – concludono – dove ognuno può essere libero proprio come un delfino.