Strage Viareggio, Sinistra Italiana contro le richieste della procura generale: “Giustizia per tutti”

Strage di Viareggio, a far discutere è anche l’ultima udienza. Ad alzare la voce è Sinistra Italiana della federazione di Lucca, Versilia e Valle del Serchio che, pur mantenendo la piena fiducia negli organi giudiziari, ravvede nelle richieste del procuratore generale della Cassazione “una sorta di ‘corsia preferenziale’ per alcuni manager”.

“Perchè – chiede il gruppo – mentre per tutti gli altri (riconoscendo di fatto l’equità del precedente giudizio) si chiede la conferma delle condanne, per l’ex ad di Fs e Rfi c’è stata la richiesta di annullamento della sentenza precedente e di un nuovo processo d’appello per le accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e per un altro manager è stato richiesto il proscioglimento e rinvio alla corte di appello? Rimaniamo negativamente stupiti dalle richieste formulate e ci auguriamo che la sentenza possa fare veramente giustizia per tutti, senza differenze tra alcuni manager e gli altri dirigenti imputati”.