A Forte dei Marmi la biblioteca comunale riapre al pubblico

La biblioteca comunale Lorenzo Quartieri di Forte dei Marmi riapre al pubblico.

Da lunedì ( 7 dicembre) sarà possibile ritornare in biblioteca previa prenotazione e dopo aver ricevuto conferma della stessa.

Per accedere alla sala lettura e alla sala computer, così come per prendere in prestito o restituire libri, è necessario prenotare un posto inviando una email all’indirizzo di posta elettronica salalettura.biblioteca@gmail.com, specificando nome, cognome, data (il giorno in corso o quello successivo) e fascia orararia richiesta, la prenotazione verrà confermata o respinta tramite email durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca, a seconda della disponibilità dei posti, o telefonando al numero 0584 28026, e anche in questo caso la prenotazione verrà confermata o respinta immediatamente in base alle disponibilità.

Gli orari di apertura della biblioteca sono dal lunedi al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19.