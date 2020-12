Strage di Viareggio, finite le udienze in Cassazione: la sentenza l’8 gennaio 2021

Fissata la data della sentenza in Cassazione per la strage di Viareggio.

Il verdetto del processo del disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone, dopo l’esplosione del vagone del treno merci deragliato in stazione e contenente gpl, è previsto per l’8 gennaio 2021.



Nella giornata di oggi (5 dicembre) l’ultima udienza, con gli interventi dei legali della difesa-

Inziato mercoledì scorso (2 dicembre), il processo è stato vissuto in modo diverso dai familiari delle vittime a causa del Covid: dopo aver assistito di persona alle oltre 150 udienze tra primo grado a Lucca e appello a Firenze, l’aula della suprema corte off limits per la pandemia, e le zone rosse, e a parte una piccola delegazione, tra cui Daniela Rombi, gli altri sono stati collegati via Meet con gli avvocati, riuniti alla Croce Verde per seguire via web l’evolversi del processo in Cassazione.