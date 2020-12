Toscana in zona arancione, il sindaco di Pietrasanta: “Non sottovalutiamo il Covid”

Toscana in zona arancione, da domani (6 dicembre). E sul passaggio interviene il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti.

“L’esperienza deve essere di insegnamento – spiega – Deve guidarci a non sottovalutare più il Covid. Il declassamento da zona ad alto rischio a rischio intermedio per la Toscana, e quindi anche per il nostro comune, non significa che non dovremo più indossare la mascherina o distrarci dalle precauzioni, ma che questa piccola libertà dovremo continuare a meritarcela soprattutto nelle prossime settimane. L’imperativo categorico è evitare una terza ondata”.

“Il Prefetto di Lucca – prosegue – ha rappresentato bene e con lucidità la situazione attuale ma anche la prospettiva se non saremo rigidi nel rispettare le regole. La serietà e la responsabilità individuale faranno la differenza”.

Il primo cittadino di Pietrasanta ha trascorso un lungo periodo di quarantena dopo aver riscontrato la positività al Covid. “Io sono stato fortunato. – ammette – Ma molti miei concittadini non lo sono stati. E’ per rispetto di chi ha sofferto veramente che dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione. Mi auguro che il trend di decrescita prosegua in modo da raggiungere l’obiettivo della Toscana zona gialla. Ma anche all’ora, e soprattutto all’ora, non dovremo abbassare la guardia”.