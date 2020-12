La Versilia piange la morte di Paola Pellegrinetti, l’infermiera che ha dedicato la sua vita per i bambini del Ruanda

Una vita passata ad aiutare gli altri. E ora la morte. E’ lutto in Versilia per la scomparsa di Paola Pellegrinetti, infermiera di Camaiore che, dal 1990 si è divisa tra il suo lavoro e la sua missione in Ruanda.

Tanti i commenti di cordoglio sui social, primo tra tutti quello del dottor Daniele Taccola, medico dell’ospedale Versilia: “Anche il guerriero più forte, alla fine, deve riporre le armi – scrive ricordando la donna -, sei stata un esempio di abnegazione, impegno, praticità. La tua opera in Africa è opera vera, fatta di sangue e sacrifici, alla quale hai dedicato tutta la tua vita. Ora non soffri più. Che la terra ti sia lieve”. “Grazie di averci insegnato con il tuo esempio che cosa significhi essere ultimi tra gli ultimi – aggiunge Maria Gallo, medico viareggino in forza all’ospedale di Livorno”. “Una persona meravigliosa, con un grande cuore – le parole di Carla Vivoli, presidente della Croce Verde di Viareggio.

Paola Pellegrinetti, nel ’93, aveva fondato in Ruanda un ospedale, proprio per assistere i bimbi. Un ospedale nato da un progetto nutrizionale riconosciuto dal ministero della sanità, e poi, nel 2008, sostenuto dalla fondazione Cristian Larini onlus.