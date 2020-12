Natale, raccolta di giocattoli per i bambini disagiati

Quello di quest’anno sarà un Natale particolare. La crisi economica conseguente alla pandemia ha segnato e segnerà tante famiglie e per tanti italiani arrivare alla fine del mese è diventato sempre più difficile.

Per questo, i ragazzi di Gioventù Nazionale Versilia hanno deciso di organizzare una raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati, con la speranza di regalare un momento di gioia in questo periodo particolarmente delicato per tutti e molto problematico per tanti.

“In questi mesi, i bambini hanno subito la mancanza di socialità, forzatamente ridotta ai minimi termini ma determinante e necessaria durante l’infanzia. Abbiamo chiesto anche a loro molti sacrifici, seppur indirettamente: non possiamo permettere che siano privati anche dei doni natalizi – si legge in una nota -. Scartare un regalo la mattina di Natale è la gioia più grande che un bambino possa provare. Con Ri-Giocattolo 2020 lanciamo un appello alla solidarietà e alla generosità: chiediamo ai cittadini di donare giocattoli nuovi o usati da far avere ai bambini del nostro territorio in occasione delle festività, per far entrare la magia del Natale anche nelle famiglie più in difficoltà”.

I giochi potranno essere portati nei vari punti di raccolta fino al 19 dicembre. Per verificare quale sia il più vicino a voi, potete visitare la pagina Facebook di Gioventù Nazionale Versilia oppure chiamare o scrivere via Whatsapp al numero 3518226673”.