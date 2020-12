Cooperativa Serinper, il sindaco di Massarosa: “Nessuna convenzione e contatti diretti”

“Nessuna convenzione, nè contatti diretti, con la cooperativa al centro dell’inchieseta Accoglienza dei carabinieri di Massa”.

Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini interviene sulla vicenda relativa alla gestione di alcune strutture per minori da parte della cooperativa Serinper, che riguarda anche due realtà presenti sul territorio di Massarosa

“Il Comune di Massarosa non ha convenzioni dirette con la cooperativa – ribadisce il Sindaco Coluccini – le strutture sono fisicamente sul nostro territorio, una casa famiglia e un gruppo di appartamenti entrambi a Stiava, ma sono gestite e operano in autonomia sotto il controllo di una commissione Asl. Non abbiamo nemmeno affidamenti diretti, l’ultimo è cessato a gennaio 2019. Fatte queste premesse ed essendo quindi all’oscuro della vicenda, adesso è mia intenzione procedere a tutti i controlli necessari, per quanto di mia competenza. Ho voluto informarmi subito, essendo sul nostro territorio, per capire se e quante persone sono attualmente ospitate, preoccupandomi innanzitutto delle loro condizioni. Faremo tutte le verifiche necessarie e proprio per questo ho già richiesto un informativa. Dobbiamo tutelare più possibile i nostri cittadini e gli utenti di queste strutture”.