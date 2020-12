Un cinghiale morto sulla spiaggia di Fiumetto, a Marina di Pietrasanta. A trascinarlo sull’arenile la mareggiata.

La forte ondata di maltempo che sta interessando la costa ormai da giorni con forti mareggiate e venti, che molti disagi sta creando a cittadini ed imprese, ha lasciato sulla spiaggia insieme a detriti e rifiuti di ogni genere, la carcassa di un grosso cinghiale. Probabilmente l’esemplare di cinghiale è stato portato fino al mare attraverso il fosso Motrone.

Lo scorso giugno, però questa volta sulla spiaggia di fronte a Tonfano, nei pressi del pontile, la mareggiata aveva trascinato insieme a tonnellate di lavarone con se la carcassa di un pesce siluro.

Il Comune di Pietrasanta ha immediatamente dato disposizioni per la rimozione della carsassa. Nel frattempo l’amministrazione, che ricorda essere stata prolungata fino alle 24 di oggi, mercoledì 9 dicembre. l’allerta meteo gialla in Versilia, invita alla prudenza fino a quando non sarà terminata la perturbazione.