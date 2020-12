Casa Don Socci di Viareggio, arrivano i fondi per rifare il tetto

La Casa Don Beppe Socci di Viareggio può contare sul rinnovato sostegno della Fondazione per la coesione sociale per i lavori di ristrutturazione del tetto dell’edificio che accoglie percorsi di autonomia per persone con disabilità. La Fondazione per la Coesione Sociale – l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca operante nel sociale – ha infatti deliberato il finanziamento dell’intervento di ristrutturazione del tetto dell’edificio a favore della Cooperativa Sociale Crea che gestisce la struttura.

Uno stanziamento da 15.000 euro che rientra nel piano pluriennale di sostegno ai percorsi di autonomia e Dopo di noi nel campo della disabilità che la Fondazione promuove e sostiene su tutto il territorio provinciale. La Casa opera per rispondere al bisogno di accoglienza di adulti disabili in contesti qualificati e caratterizzati da una forte integrazione con il territorio; ha come obiettivo principale quello di favorire la vita in comune e l’inserimento degli ospiti nel contesto sociale. Svolge attività a favore di 16 adulti con disabilità riconosciuti, per la maggioranza non autosufficienti.

Un contributo importante per una storica realtà del territorio che nel 2020 si è trovata a gestire le difficoltà derivanti dalla pandemia con la chiusura dei centri diurni per disabili e la successiva riapertura con maggiori oneri per la gestione in sicurezza delle attività.