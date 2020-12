Il sindaco di Pietrasanta: “Il Governo coinvolga i comuni nella gestione dei fondi dell’Europa”

“Il Governo coinvolga i comuni nella gestione dei fondi dell’Europa”.

Lo chiede il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti

“E’ un’occasione che non capiterà più. Con quei soldi i comuni potrebbero realizzare tutti quei progetti capaci di rafforzare settori chiave come il turismo ed infrastrutture – spiega il primo cittadino -. Progetti per cui oggi i comuni, soprattutto i piccoli comuni, non hanno risorse sufficienti e che richiedono tempi di realizzo lunghissimi”.

“Nelle prossime ore scriverò al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al ministro all’economia, ai presidenti di Senato e Camera – anticipa Giovannetti – per chiedere un coinvolgimento dei comuni attraverso quelli che sono i suoi organi di rappresentanza. Credo che i territori debbano, in quota parte, essere coinvolti. Ci sono opere ed infrastrutture che possono contribuire ad un salto di qualità della proposta turistica e culturale complessiva del sistema paese. E che possono – prosegue – sostenere quindi la ripresa. Opere che oggi esistono solo sulla carta e nei sogni delle comunità”.