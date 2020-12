Massaciuccoli, minoranza chiede al consorzio progetti esecutivi da presentare alla Regione

Scende il livello del Massaciuccoli, interviene il gruppo di minoranza composto da Fortunato Angelini, Giampaolo Bertola e Pietro Casali.

I consiglieri si rivolgono al residente del consorzio di bonifica Toscana Nord: “Visto i rischi connessi alle arginature del lago di Massaciuccoli, che tendono ad abbassarsi continuamente, non ritiene urgente finanziare progetti cantierabili, per il loro ricaricamento e rinforzo e chiedere con urgenza unitamente ai sindaci dei territori interessato, alla Regione Toscana di finanziare la spesa necessaria ai lavori sull’anello arginale?”-

“Riteniamo infine che con la procedura di presentazione alla Regione di progetti esecutivi sia maggiore la possibilità di avere il finanziamento. Sono ormai anni che non vengono redatti progetti specifici e non vengono chiesti i finanziamenti alla Regione per interventi di rafforzamento e stabilizzazione dell’arginature del lago. Come gruppo chiediamo che ciò assuma priorità, come tra l’altro dimostrato anche in questi ultimi eventi avversi”.