Seravezza e Massarosa protagonisti a livello regionale nel contesto di Anci Giovani.

Gli assessori Giacomo Genovesi di Seravezza e Michela Dell’Innocenti di Massarosa sono stati infatti nominati responsabili di due diverse commissioni in occasione dell’ultimo incontro della sezione giovani dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le commissioni lavoreranno su diverse tematiche da portare poi sui tavoli regionali.

Michela Dell’Innocenti sarà presidente della commissione commercio, attività produttive e turismo, mentre a Giacomo Genovesi è stata affidata la presidenza della commissione ambiente, protezione civile, economia circolare e ciclo dei rifiuti.

“Devo davvero ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa – commenta l’assessore Michela Dell’Innocenti – adesso a lavoro per far riemergere il nostro tessuto economico. Farò tutto il possibile perché sono convinta che oggi più che mai ci sia bisogno dell’energia e dell’impegno dei giovani amministratori a fianco di cittadini e categorie economiche per provare a ripartire”.

“Una sfida per portare nuove idee e best practices sui tavoli regionali – commenta l’assessore Genovesi – devo ringraziare il coordinamento e la sua Presidente Francesca Brogi. Sono pronto a lavorare con impegno e dedizione per costruire insieme agli altri giovani amministratori della Toscana un futuro di crescita e sviluppo nel rispetto dell’ambiente e dei territori”.