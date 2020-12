Natale Locale negli 8 paesi delle Seimiglia: iniziativa di promozione dell’economia

Natale Locale negli otto paesi delle Seimiglia a Camaiore. E’ l’iniziativa di promozione dell’economia del posto, ideata e portata avanti da commercianti, artigiani, ristoratori e aziende agricole che lavorano a Montemagno, Gombitelli, Migliano, Valpromaro, Fibbiano, Santa Maria Albiano, Orbicciano e Fibbialla.

Una proposta che mira a rafforzare la collaborazione fra gli operatori economici del territorio lanciando un messaggio di responsabilizzazione verso i consumatori e la clientela.

Questo anno – spiegano i commercianti – così particolare ha contribuito a testimoniare la necessità di mantenere nei paesi e nella campagna i servizi economici fondamentali. E proprio da questa campagna provengono eccellenza rinomate ben oltre i confini provinciali che riguardano l’artigianato, la produzione alimentare, l’agricoltura e la

ristorazione.

L’obiettivo è quindi quello di comunicare la vitalità, la qualità e l’offerta del sistema economico territoriale, suggerendo ai consumatori un modo intelligente per sostenerlo aumentando la consapevolezza che il benessere locale e la qualità della vita della comunità, dipendono in maniera determinante dal livello del suo mondo produttivo.

Ma come funziona Natale Locale?

Tutte le attività che hanno aderito, hanno in dotazione alcune cartoline, veri e propri buoni regalo. Gli interessati possono rivolgersi agli esercenti chiedendo di acquistare le cartoline, per i propri cari o per

chi desiderano. Il costo della cartolina è concordato fra il cliente e l’attività e sarà pari al valore del buono acquisto/consumazione. Coloro i quali riceveranno la cartolina, potranno rivolgersi in ogni momento all’esercizio da cui è stata comprata per spendere il buono.

L’idea ha riscosso un ampio successo ed in pochi giorni hanno aderito tutte le attività della zona.

Partecipano con entusiasmo anche i consiglieri comunali Menchetti e Tommasi. “Invitiamo tutti a diffondere l’iniziativa dei nostri operatori economici, protagonisti di vitalità, professionalità e coraggiose capacità imprenditoriali. Il nostro impegno è convintamente dalla parte di chi come loro contribuisce in maniera determinante alla qualità della vita delle nostre comunità, e per questo siamo pronti ad incoraggiare e sostenere ogni iniziativa come questa di promozione, sviluppo e innovazione”.

Questo l’elenco delle attività sino ad ora aderenti:

– Ristobar Chiocché – Montemagno – 0584951024

– Bar Enoteca Ristorum – Montemagno – 3289826985

– Azienda agricola Tenuta Mareli -Montemagno – 3334585266

– B&B La Casa di Alice – Montemagno – 3383414056

– Creazioni Carla – Sartoria – Montemagno – 0584951851

– Ristorante Le Meraviglie – Montemagno – 0584951750

– Grimaldi’s café – Valpromaro – 0584956016

– Alimentari Casalinghi da Normanno – Valpromaro – 0584956023

– Macelleria Cortopassi – Valpromaro -0584956058

– Opificio Seimiglia – Valpromaro – 3482444798

– Farmacia Seimiglia – Valpromaro – 0584956012

– Ristorante Il Pioppo – Valpromaro – 0584956052

– Salumeria Alimentari Tomei Paolo – Orbicciano – 0584981582

– Azienda Agricola – Agriturismo Nicobio – Orbicciano – 3465958179

– Salumificio Triglia – Gombitelli – 0584971966

– Salumificio Cerù – Gombitelli – 0584971900

– Azienda Agricola Colle Fibbialla – Fibbialla – 3281050089

– Ristorante Lucese – Fibbiano Montanino – 0584971891

– Fattoria Ceragioli – Santa Maria Albiano – 3483814172

– Ristorante Alimentari Bar Castello – Santa Maria Albiano – 0584956206