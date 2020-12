Toscana ancora arancione, il sindaco di Viareggio: “E’ colpa dei nostri comportamenti”

Sono pochissime, in Italia, le regioni ancora in fascia arancione. E la Toscana è una di queste.

“Con restrizioni più pesanti rispetto a quasi tutte le altre. Non è colpa del fato o del destino baro, è responsabilità nostra, dei nostri comportamenti quotidiani – commenta il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro –. È sottovalutazione di una pandemia drammatica che si porta via vite e affetti, è negazione dell’evidenza, a volte anche da parte delle istituzioni”.

“Più e più volte ho raccomandato il rispetto delle regole dettate dal governo – prosegue il primo cittadino – e continuo a farlo, ogni santo giorno, perché è l’unico modo per uscirne, anche se naturalmente non ci piace”.

“Quindi – conclude – non diamo colpe a chi non ne ha, assumiamoci le nostre responsabilità e cerchiamo con serietà di raggiungere quanto prima i parametri sanitari necessari per diventare gialli. Ne va della tenuta della nostra economia, ma anche della nostra pazienza”.