Sgomberi a Pietrasanta: “Il regalo di Natale per gli ultimi – denuncia Asia Usb Viareggio Versilia.

“Abbiamo fatto pochi giorni fa un sopralluogo dietro i locali della Asl di Pietrasanta, presso l’ex ospedale, per scoprire persone senza tetto in una situazione disperata, specie con il freddo stagionale e la pioggia di questi giorni – spiega il sindacato – Si tratta presumibilmente di 4 o 5 persone, delle quali conosciamo una signora olandese ed un pietrasantino. La signora olandese ci fa presente che il Comune era perfettamente a conoscenza della sua posizione, vale a dire uno stanzino minuscolo un tempo adibito a locale caldaia, senza neanche una porta, come sapeva della situazione delle altre persone negli immediati d’intorni”.

“Con provvidenziale tempismo, solo due giorni dopo la nostra visita – prosegue la nota del sindacato – si sono presentate le forze dell’ordine ad intimare ai presenti di sgomberare l’area, senza naturalmente offrire una sistemazione alternativa, il tutto nella stagione fredda”.

“Contrariamente a quanto dichiara la vicesindaca ed assessora al sociale Elisa Bartoli, che parla di soggetti difficili e restii ad essere aiutati – conclude Asia Usb – sappiamo per certo che un aiuto, invece, lo accetterebbero ben volentieri. Per cui sollecitiamo il Comune di Pietrasanta a rintracciarli e a trovare loro una sistemazione nel più breve tempo possibile, perché, come ricordiamo, non si possono lasciare persone in mezzo alla strada, tanto meno con il freddo di dicembre.