È Natale anche nelle piazze di Seravezza, Querceta, Ripa e Pozzi. Accesi gli alberi nel fine settimana. Suggestive e di forte impatto, le installazioni luminose sono piaciute.

“Portano luce e calore nelle nostre piazze dando un segnale di speranza in un momento difficile – ha commentato la vicesindaco Valentina Salvatori -. Un bel progetto che si realizza. Ringraziamo di nuovo gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa”.

Le quattro installazioni luminose nelle piazze sono accompagnate da una serie di interventi curati dal Comune – direttamente o in collaborazione con associazioni e commercianti – in varie parti del territorio. Nelle frazioni montane sono arrivati i consueti abeti natalizi, mentre nelle aree a maggiore vocazione commerciale sono state montate le ‘cascate di luce’ acquistate nel tempo dal Comune. Come negli anni passati, inoltre, la Pro Loco di Querceta ha attivato la filodiffusione natalizia nel centro del paese.

Per iniziativa dell’assessore all’ambiente Dino Vené, infine, sono state installate nuove fioriture a Seravezza, Ripa, Pozzi, Querceta, Ruosina e Corvaia.

Proseguono intanto le iniziative varate nei giorni scorsi: la campagna a sostegno del commercio locale promossa dall’assessorato alle attività produttive e l’evento di solidarietà Il dono sospeso della Società San Vincenzo de’ Paoli. Negozi e pubblici esercizi espongono apposite locandine per informare e sensibilizzare i clienti.