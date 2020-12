A Seravezza si è smarrita Ketty, una meticcia di 10 anni

A Ripa-Seravezza si è smarrita Ketty, una meticcia di 10 anni. I volontari si sono già attivati per la ricerca e stanno per essere appesi circa 5mila volantini per la città.

E’ stata avvistata più volte nelle zone di Vaiana, vicino alla farmacia. Successivamente è stata vista in località Pozzi (Lucca) e poi in via Sipe vicino al golf, in prossimità del cimitero: “Nonostante le numerose segnalazioni non siamo riusciti ancora a riportarla a casa – dicono i volontari-. Chiediamo a chiunque la veda di chiamare i numeri sul volantino. Il proprietario la sta cercando disperatamente insieme alle figlie, ma nonostante questo non riesce a trovarla. Chiede l’aiuto di tutti quanti possano vederla, poiché la canina è molto spaventata e non si fa prendere.

Grazie di cuore”.