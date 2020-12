A Camaiore arriva la casa di Babbo Natale, grazie ad una iniziativa del supermercto Sigma



Che Natale sarebbe senza un regalo e una foto assieme a Babbo Natale? Per la gioia dei più piccini il regalo quest’anno lo farà il supermercato Sigma di Camaiore.

Dal 19 al 23 dicembre infatti davanti al punto vendita sarà allestita la casa di Babbo Natale. Grazie alla collaborazione con l’agenzia di eventi e moda Al.so Eventi di Sonia Paoli ci sarà quindi l’occasione, per questi cinque giorni, di far vivere ai più piccini l’emozione di conoscere dal vivo il loro beniamino natalizio.

Il tutto, ovviamente, a debita distanza di sicurezza, come si conviene in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci sarà una hostess ad accompagnare il bimbo nei pressi di Babbo Natale, per una veloce fotografia e per ricevere direttamente dalle sue mani un piccolo dono.

In realtà Sigma quest’anno si sdoppia: Babbo Natale proprio in questi giorni sta facendo visita alle scuole del Comprensivo Uno di Camaiore, regalando qualche piccola leccornia (rigorosamente in porzioni singole confezionate, per evitare ogni qualsiasi occasione di contagio) ai bambini delle scuole materne ed elementari. Il 20 dicembre inoltre ricorre l’anniversario dell’apertura di Sigma: ad un anno dal via del punto vendita a tutti i clienti sarà donata una bella stella di Natale.

La collaborazione tra Sigma e Al.So Eventi proseguirà di certo anche con il 2021 con tante nuove animazioni ed eventi in programma per il nuovo anno.