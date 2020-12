A Massarosa la festa del Comune è on line

A Massarosa la festa del comune quest’anno è on line.



Domani (18 dicembre) Massarosa celebra, come da tradizione, la festa del Comune. Un programma ricco, interamente vissuto tra web e tv: si parte alle 12 sulla pagina social del Comune di Massarosa con un appuntamento video dedicato alla storia in collaborazione con la sezione massarosese dell’istituto storico, alle 15, sempre sul web, incontro con il maestro Nicola Luisotti, tra aneddoti della sua carriera internazionale e ricordi che lo legano a Massarosa, luogo ideale per la musica, alle 18 ultimo appuntamento facebook per l’accensione dell’illuminazione della facciata del municipio bianca e rossa colori ufficiali di Massarosa. Il gran finale sarà invece in Tv con un omaggio al territorio di Massarosa ed alle sue bellezze alle 21 su Noi Tv canale 10 del digitale terrestre.

“L’emergenza sanitaria ci ha spinto a scegliere una formula diversa – spiega il sindaco Alberto Coluccini – ma che mantenesse comunque un contatto diretto con i cittadini e omaggiasse Massarosa e le sue eccellenze”.

Massarosa 151 anni di storia è il titolo dell’intero programma – spiega Claudio Marlia presidente del consiglio comunale – abbiamo messo insieme aspetti diversi in un racconto fatto di immagini e parole che siamo sicuri possa emozionare. Un pensiero in questo giorno va anche a chi non è più con noi e a chi sta lottando con questo terribile virus. A loro la nostra vicinanza e il nostro sostegno anche in un giorno di celebrazioni come la Festa del Comune”.