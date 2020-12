Aggrediti dopo una festa a Marina di Pietrasanta, tra i denunciati anche dei giovani di Lucca

Erano andati a festeggiare il compleanno di una loro amica, e al termine dei festeggiamenti alcuni di loro avevano subito una pesante aggressione.

I fatti risalgono al 18 luglio scorso, quando un gruppo di sei ragazzi, tutti venticinquenni, si erano dati appuntamento al bagno Bonanza di Marina di Pietrasanta con lo scopo di festeggiare il compleanno di una loro amica. Al termine della festa, però, mentre, in auto, si apprestavano a lasciare il parcheggio del locale, erano incappati in un giovane in bicicletta che forse sotto l’effetto di sostanze alcoliche aveva reagito in misura spropositata a un mancato urto da parte del conducente di una delle tre macchine che trasportano la comitiva di ragazzi.

La reazione del 22enne nato e residente a Lucca, era stata quella di rompere lo specchietto retrovisore dell’ultima auto delle tre su cui viaggiano i ragazzi. Non contento, però, aveva continuato: dopo aver impedito l’allontanamento degli autoveicoli ponendosi innanzi ad essi, il ragazzo aveva chiamato in suo aiuto, utilizzando il proprio telefono cellulare, alcuni amici che di lì a poco avevano raggiunto il posto a bordo di due autoveicoli. Questi senza sapere nulla e affidandosi unicamente alle dichiarazioni del 22enne, si erano scagliati contro un 25enne della comitiva, solo perché indicato come il responsabile del mancato incidente.

Ne era nata una pesante aggressione nei suoi confronti da parte di quattro ragazzi, il 22enne, il fratello 25enne, e due 25enni di Lucca. Al fine di interrompere questa pesante azione violenta, la ragazza (festeggiata) aveva tenato di intervenire a difesa dell’aggredito cercando di dissuadere gli aggressori in qualsiasi modo possibile. In cambio, però, anche lei era stata aggredita

All’esito di una scrupolosa e articolata ricostruzione dei fatti, gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi hanno denunciato all’autorità giudiziaria ieri all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate da futili motivi e dalla contestuale presenza all’aggressione di più persone tutto il gruppo degli aggressori e due ragazze di 25 e 22 anni, che avendo inveito inizialmente contro la ragazza festeggiata hanno poi lasciato spazio al 22enne che ha procurato alla povera ragazza lesioni al capo e al volto ritenute guaribili in 15 giorni.