Dal pronto soccorso del Versilia un dono per i Poveri Vecchi di Viareggio

Dal pronto soccorso del Versilia un dono per i Poveri Vecchi

Il cuore di chi lavora in prima linea al pronto soccorso dell’ospedale Versilia era presente simbolicamente nel cesto natalizio consegnato alle soglie del Natale alla casa di cura del Sacro Cuore di Viareggio. Un gesto di vicinanza e di solidarietà di tutti gli operatori sanitari della struttura e dell’ospedale, fortemente simbolico e diretto a tutti gli anziani della Versilia.

“Durante le prossime festività natalizie – dicono gli operatori guidati da primario dottor Giuseppe Pepe– il nostro Pronto Soccorso sarà, come sempre, la prima linea con funzione di presidio e soccorso sanitario per tutta la comunità. Sempre aperti in un momento in cui è doveroso rimanere ciascuno nella propria abitazione. E’ un sacrificio utile perché ha l’obiettivo di evitare promiscuità anche tra congiunti non conviventi. Rinunciamo oggi ad abbracciare i nostri genitori e nonni con l’auspicio di poterlo fare nel 2021, magari, finalmente, senza mascherina e senza distanze.

“Con questa piccola donazione – spiega il personale sanitario del pronto soccorso – vogliamo simbolicamente entrare nelle case di tutti gli anziani, che quest’anno potrebbero rimanere soli, a protezione della loro stessa salute. Rinunciando solo per quest’anno ad abbracci, tavolate di ricongiungimento, brindisi e canti. Ciascuno farà la sua parte, in un momento in cui non si può nuovamente concedere al virus il vantaggio guadagnato duramente negli ultimi mesi. Non viene chiesto a nessuno di rinunciare all’indispensabile e neanche al superfluo, ma solo di essere responsabili. Siamo agli ultimi chilometri, non possiamo fermarci proprio ora alle porte del vaccino. Dovrà essere uno sforzo comune per salvare la vita alle generazione dei nostri padri e nonni, per garantire la riapertura delle scuole, priorità per i nostri figli e nipoti, e parallelamente riavviare prima possibile l’economia stessa”.

“Nei momenti difficili – dicono ancora gli operatori sanitari – la comunità della Versilia è stata molto vicina al pronto soccorso, proteggendolo e tutelandolo con il corretto uso e con gesti di riconoscenza. Vogliamo ora ricambiare. Lo facciamo con un gesto dedicato a tutti gli anziani, con la consegna dei cesti ai residenti della Casa di Riposo Poveri Vecchi di Viareggio. Il giorno di Natale potremo vederci e sentirci in videochiamata dall’ospedale. Noi ci siamo sempre… per tutti voi”.