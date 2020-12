A Massarosa riduzioni della Tari per i meno abbienti.

L’amministrazione Coluccini ottiene un ottimo risultato sul fronte tributi. Il ministero ha infatti concesso in virtù della serietà del lavoro svolto in questi mesi e dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato la possibilità in deroga alla legge di concedere agevolazioni tariffarie a soggetti indigenti. Si tratta di un fatto del tutto straordinario in quanto gli enti in dissesto devono per legge tenere le tariffe ed i tributi al massimo e senza possibilità di riduzioni o sconti.

“È un riconoscimento del nostro impegno e della serietà con cui abbiamo affrontato fin dal primo giorno il bilancio e le azioni necessarie al suo risanamento – commenta soddisfatto il sindaco Alberto Coluccini – non mi risulta che sia stato concesso ad altri comuni, anche vicini, con le nostre stesse condizioni di partenza. Il ministero ha riconosciuto e premiato il valore del nostro lavoro”.

L’amministrazione Coluccini avrà dunque la possibilità di concedere agevolazioni sulla Tari per le persone indigenti con un tetto massimo autorizzato dal ministero di ottantamila euro.