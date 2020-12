Albero di Natale nella hall dell’ospedale Versilia.

Il direttore sanitario dell’ospedale “Versilia” Giacomo Corsini ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’allestimento nella hall di un albero di Natale che si lega anche all’iniziativa regionale “Anche tu puoi dire grazie”, con la possibilità per i cittadini di lasciare messaggi di ringraziamento al personale che vive in prima linea l’emergenza sanitaria della pandemia.

Il ringraziamento del dottor Corsini va in particolare al Cral dell’ospedale “Versilia”, ai Magazzini Bracchi di Seravezza per albero ed addobbi ed alla classe 4 BL dell’istituto d’Arte di Pietrasanta per le mascherine dipinte usate per l’allestimento.

Anche questo albero di Natale rappresenta un’ulteriore conferma della vicinanza umana e sociale della comunità all’ospedale “Versilia” ed al suo personale.