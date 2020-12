Strage di Viareggio, appuntamenti in rete aspettando la sentenza della cassazione

“La sicurezza passa necessariamente dalla giustizia. La verità è ormai scritta nelle carte processuali” Lo affermano i familiari delle vittime della strage di Viareggio, riuniti nella associazione Il Mondo che Vorrei, in attesa della sentenza della corte suprema, attesa per l’8 gennaio prossimo.

“Verità, giustizia e sicurezza – spiegano è un cammino da fare insieme fino alla data in cui la corte di cassazione si pronuncerà sul strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Una possibilità di incontro e di racconto, un modo diverso di stare insieme in un momento difficile per tutti, perché forse, se ci raccontiamo chi siamo veramente le nostre paure diventano un po’ meno grandi”.

Questo mese di attesa arriva dopo un lungo viaggio, 11 anni tra indagini, primo grado, appello e, ora, la cassazione, fatto di partecipazione, informazione e mobilitazione dei familiari delle vittime insieme ai ferroviari, ai cittadini di Viareggio e d’Italia che si sono uniti solidali nella battaglia di civiltà.

“Sarà uno strano Natale, delle strane festività – aggiungono i familiari – in cui per dimostrare l’affetto e la vicinanza ad una comunità ferita e ai familiari, bisognerà stare lontani, ma non per questo distanti”.

A partire da lunedì 21 dicembre alle 20,45, per ogni settimana fino all’8 gennaio, ci saranno 4 tappe di avvicinamento al giorno della sentenza.

“Al primo appuntamento – precisano – abbiamo dato il titolo I fatti. Seguirànno L’incontro e Il Movimento, e , come ultima tappa. Ogni puntata avrà degli ospiti diversi: scienziati, tecnici, avvocati, registi, musicisti, scrittori, giornalisti. Inoltre, ci saranno delle rubriche fisse che coinvolgeranno il mondo dell’associazionismo nazionale e dei focus su alcune vicende particolari accadute in questi 11 anni”.

La conversazione serale avrà la durata di circa 2 ore, e utilizzerà la piattaforma Zoom, che sarà a sua volta collegata alle pagine Facebook dell’associazione Il pubblico della rete potrà collegarsi e partecipare direttamente alla serata.