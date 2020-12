Viareggio, un percorso ad ostacoli per i disabili.

Lo scorso 8 dicembre il gruppo Abili come delfini aveva promosso un flash mob virtuale, che auspicava la possibilità di dare vita a città in cui non vi fossero barriere architettoniche. Questa iniziativa è nata a Viareggio.

“Ci sono state molte adesioni da parte della cittadinanza – spiegano Savino Lorusso e Veronica Gemignani – ma non abbiamo riscontrato nessun coinvolgimento da parte delle istituzioni cittadine che dovrebbero essere in prima linea nel cercare di farsi carico e della risoluzione di questo grave problema”.

“La situazione – aggiungono – non è per niente rose e fiori, infatti avventurandosi per tutti i quartieri di Viareggio non possiamo ignorare il fatto di trovarci di fronte ad un vero e proprio percorso ad ostacoli che una persona disabile deve affrontare quotidianamente in termini di accessibilità all’ambiente urbano. I cittadini disabili devono iniziare ad avere la possibilità di muoversi liberamente, per questo dobbiamo continuare a vigilare sulla problematica relativa alle barriere architettoniche.

“Le istituzioni ed i cittadini – concludono – devono essere sensibilizzati verso tutti gli ostacoli che si trovano sia in maniera fisica, che psicologica sotto forma di emarginazione sociale e civile delle persone disabili”.