Un Natale per tutti, è l’iniziativa promossa dalle associazioni di volontariato della consulta comunale di Massarosa per queste festività. Per portare calore e vicinanza, in un periodo in cui la lontananza fisica è fondamentale, a quelle famiglie più in difficoltà anche in seguito alla crisi economica conseguente alla epidemia che stiamo vivendo.

La consulta comunale, nella persona del suo presidente e nelle persone del direttivo, hanno proposto questa iniziativa subito ben accettata da tutte le associazioni e, dopo un confronto con i centri di ascolto e con l’ufficio del servizio sociale, sono state individuate circa 80 famiglie alle quali, da ieri (20 dicembre) è stato consegnato un pacco spesa, corredato da biglietto augurale, con generi alimentari freschi e a lunga conservazione, oltre biscotti, pandori o panettoni insieme alle scatole di Natale confezionate da diverse mamme massarosesi che hanno risposto alla bella iniziativa partita da Milano per regalare un sorriso a chi vive in difficoltà e sponsorizzata sul nostro territorio da Elisabetta Puccinelli e da Susy Lunardini.

Il lavoro, organizzato e concentrato in pochi giorni, ha visto l’impegno di diversi volontari per l’individuazione delle famiglie, la raccolta alimentare, la preparazione dei pacchi in base alla composizione del nucleo familiare, la consegna alle Associazioni referenti delle varie frazioni del territorio ed infine, la consegna alle famiglie preventivamente avvisate.

Un gesto di solidarietà, umanità, vicinanza e ascolto di un territorio dove il volontariato, espresso in ogni sua forma, è l’anima centrale ed il valore aggiunto di una comunità; il volontario non trova limiti ed è subito pronto a mettersi in gioco con impegno e serietà. Persone differenti e diversificate che hanno dedicato tempo ed energie scaldando l’atmosfera natalizia di questi giorni, purtroppo, non così brillante.

“Un ringraziamento particolare è doveroso – dichiara il presidente Lando Rino Del Greco – a tutti coloro che si sono impegnati: persone, associazioni Avis, Fratres e Misericordie della Consulta, l’associazione Croce verde collinare, i centri di ascolto Ti ascolto e Cinque Spighe, l’associazione Spazio Libero di Massarosa, l’associazione culturale Mommio Castello, gli assistenti sociali del Comune di Massarosa, i negozi alimentari e panifici dei vari paesi ed i supermercati Conad Massarosa e Zona Market Montramito che hanno prontamente risposto ed aderito”.

“Una bella esperienza di condivisione – conclude – che può e deve, date le forze e le sinergie create, continuare nel tempo, considerando anche che le necessità ed i bisogni, soprattutto in questo particolare momento che stiamo vivendo, non si esauriranno il 25 di dicembre. Auguro a tutti un buon Natale all’insegna della pace e della serenità con l’auspicio di poterci rivedere e riabbracciare quanto prima”.