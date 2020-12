Bonus famiglia sotto l’albero di Natale a Pietrasanta.



E’ in arrivo un’altra misura straordinaria del valore di 200 mila euro a sostegno delle famiglie colpite dalla pandemia. Come annunciato negli scorsi giorni l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è pronta a mettere in campo nuove ed ulteriori risorse per sostenere il reddito familiare dei pietrasantini in difficoltà che potranno ricevere, requisiti alla mano, fino a 900 euro per un nucleo di 5 o più persone. Il bando è già online. Per presentare le domande c’è tempo fino al 30 dicembre 2020.

Dall’inizio della pandemia sono complessivamente 650 mila euro i contributi messi a disposizione della comunità dal Comune di Pietrasanta: 500 mila euro con risorse comunali, 150 con risorse statali. Sono state 2mila627 le persone già interessate dalle misure di sostegno con contributi, buoni spesa, pacchi alimentari ed altri quali il contributo straordinario per arginare gli effetti del lockdown su lavoro e portafogli o quello legato all’affitto.

“E’ un’altra misura shock destinata anche ad autonomi e lavoratori che si sono visti ridurre l’orario lavorativo ed in cassa integrazione che hanno avuto solo sostegni parziali dallo stato. – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore al sociale – Con il bonus famiglia diamo un aiuto concreto al quotidiano di molte famiglie e diamo continuità ad un’azione incisiva e decisiva per la tenuta sociale”.

Il bando è riservato ai nuclei familiari che, alla data di pubblicazione, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta almeno dal gennaio 2017; essere cittadini italiani o avere la cittadinanza italiana da almeno cinque anni; assenza di trattamenti pensionistici, indennità e/o contributi provenienti da soggetti pubblici ed enti previdenziali percepiti in modo continuativo; possesso di attestazione Isee ordinario/corrente non superiore ad 30mila euro nonché contestuale possesso di almeno una delle condizioni previste da bando. Ovvero: chiusura dell’attività nel periodo marzo-maggio, a fronte di parziali ristori governativi o almeno 3 settimane di cassa integrazione nel periodo da marzo a novembre 2020; sospensione/riduzione dell’attività per lavoratori autonomi da marzo a novembre 2020; ridotto periodo di occupazione dell’attività stagionale (almeno inferiore a 4 mesi); ridotto orario lavorativo in seguito ai dpcm di ottobre e novembre 2020 recanti ulteriori restrizioni al fine di contenere l’avanzare del contagio; partite Iva in stato di malattia da contagio corona virus che abbia comportato la chiusura dell’attività.

I cittadini in possesso dei requisiti contenuti nell’avviso possono compilare il modulo di domanda e presentarlo direttamente al l’ufficio protocollo, aperto da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 12,30, oppure inviarlo a mezzo servizio postale tramite raccomandata, oppure tramite Pec, a comune.pietrasanta@postacert.toscana.it o tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.pietrasanta.lu.it. Non sarà istituito un apposito sportello per la consegna delle domande.