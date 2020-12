Gheri in concerto all’ospedale Versilia per i degenti e il personale

Un concerto speciale,quello di Gheri, per i pazienti, i medici e gli infermieri dell’ospedale Versilia

Il cantautore di Pietrasanta, in un momento così faticoso per la musica, si esibirà domani (27 dicembre) alle 17 in uno speciale live acustico all’interno dell’atrio centrale del nosocomio di Lido di Camaiore, per i degenti e il personale medico e paramedico mercoledì 23 dicembre alle ore 17.

Parteciperanno al live anche Elena Cirillo al violino e Sandro Paoli al pianoforte.

Il concerto sarà trasmesso in streaming

Gheri, forte delle esperienze musicali sia all’estero (Usa/Irlanda/Spagna) che in Italia, dove collabora con Zucchero sia in studio che live, è in radio con “Settembre”, una ballata folk dai sapori del Midwest Americano. Settembre è una canzone intima e delicata che racconta la storia di un amore sospeso, proprio come le foglie degli alberi a settembre. Settembre è un mese di transizione, di cambiamenti universali, nonché il periodo dell’anno in cui termina l’estate e alcuni precisi ed affascinanti fenomeni naturali e atmosferici sanciscono l’inizio dell’autunno. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, scriveva Ungaretti per descrivere una condizione di sospensione emotiva e psicologica, ed è proprio di questo che parla il nuovo singolo di Gheri, una canzone intima e delicata che racconta la storia di un amore sospeso, proprio come le foglie degli alberi a settembre.

“La canzone – spiega Gheri – è stata scritta immaginando la storia di un amore sospeso che rischia di perdersi senza grandi colpe, ma soltanto a causa dell’inevitabile scorrere del tempo e della vita”.

Il videoclip ufficiale di “Settembre”, diretto da Mairo Oiram, è stato interamente girato nei pressi del Lago di Massaciùccoli, location ideale poiché apparentemente cristallizzata, senza tempo e dunque naturalmente adatta per evocare il significato del brano.